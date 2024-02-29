أخرها الحشاشين.. أحمد عيد يقتحم عالم الدراما

حالة من الاحتفاء حظى بها النجم أحمد عيد، بمجرد ظهوره في برومو مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان العام 2024.

وبثت "المتحدة" برومو مسلسل الحشاشين، الذي لاقى رواجًا كبيرًا وتصدر محركات البحث خلال الأيام الماضية، وأشاد كثيرون بعودة النجم أحمد عيد للدراما المصرية من جديد، إذ سبق وشارك في موسم رمضان الماضي.

مسلسل عملة نادرة

وخلال موسم دراما رمضان 2023، شارك النجم أحمد عيد في مسلسل عملة بطولة النجمة نيللي كريم، في دور مسعود عبدالجبار، والذي كان يدور حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعًا شرسًا مع عائلة زوجها بعد وفاته، وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

وشارك "عيد" في المسلسل وذلك بعد غياب 8 سنوات عن الدراما، لم يظهر خلالها أحمد عيد على الشاشة الصغيرة في مصر.

مسلسل صاحب السعادة

ومن قبل خلال العام 2014 كان صاحب السعادة بطولة النجم عادل إمام، آخر الأعمال الدرامية التي قدمها عيد في مصر، فيما شارك في المسلسل السعودي "اختراق 2" الذي عرض في عام 2021.

وعلى صعيد الأفلام، كان آخر أفلامه هو الشيطان شاطر، وهو التعاون الرابع بين أحمد عيد والسيناريست لؤى السيد، والذي كتب له من قبل أفلام مثل "رامي الاعتصامي" و"ياباني أصلي" و"خلاويص".

وتستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق، إذ تقدم ما يقرب من 14 عملًا فنيًا دراميًا خلال موسم دراما رمضان.