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فن

مسلسلات رمضان 2024.. محمد سليمان عبد المالك يكشف لـ"الدستور" مخاوفه عن "إمبراطورية ميم"

إمبراطورية ميم
"إمبراطورية ميم"

دائمًا ما يدخل الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، في تحدٍ من خلال تجاربه الدرامية التي يخوضها عبر شاشات التلفزيون وهذا حدث رمضان 2022 الذي خاض فيه السباق الرمضاني من خلال مسلسل "راجعين يا هوي"، ليعود من جديد هذا العام بـ"إمبراطورية ميم"، الذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي وحلا شيحة، وعدد كبير من نجوم الفن، وإخراج أيمن سلامة، وذلك بعدما مرَّ على إنتاج الفيلم السينمائي الذي حمل الاسم ذاته حوالي نصف قرن ولعب بطولته سيدة الشاشة فاتن حمامة، وأحمد مظهر وعدد كبير من نجوم الفن.

سيناريست إمبراطورية ميم: مستعد للهجوم على العمل 

وروي السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، لـ"الدستور" إنه قرر العمل على "إمبراطورية ميم" إذ شعر إنه سيتمكن من التطوير فيه، والإضافة عليه من وحي خياله، ووضع بصمته عليه وليس لمجرد العمل فقط عليه لاغير، متابعًا: "أشعر بتوتر شديد لازمني منذ بداية عملي على مشروع "إمبراطورية ميم".

وكشف أن هذا التوتر سببه صعوبة الوضع الذي عليه وهو أن النص يرجع إلى الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى أنه عُرض في السينما لنجمة كبيرة وهي الفنانة الراحلة فاتن حمامة وكتب قصته الأديب الراحل نجيب محفوظ حتي أنه أصبح أيقوني، متابعًا: "اعتقد إن مفيش بيت في مصر "مشافهوش".

ولفت إلى أنه يُدرك جيدًا أنه يعيد عمل فني الجمهور على دراية تامة بتفاصيله وشارك فيه نجوم كِبار، ومن المؤكد أن هذا الجمهور سيكون متحفز وعلى اتم الاستعداد بشكل أو بآخر أن تهاجم صنّاع وأبطال المسلسل  قبل العرض.

وأشار إلى أنه كان يفكر وقت الكتابة والمعالجة في كيفية كسر حالة التحفز من الجمهور وجذب انتباهم بدايًة من الحلقة الأولى، لذا كان الموضوع بالنسبة له مؤرق وسيظل مؤرق إلى أن ينتهي شهر رمضان –حسبما قال-.

رمضان 2024 .. مسلسل إمبراطورية ميم 

وأكد الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد المالك أن المسلسل سيكون مختلف عن الفيلم، حيث أنه سيرجع إلى النص الأصلي الذي كان بطله رجل وليست إمرأة، وهذا يوضح التغيير الكبير في المسلسل عن الفيلم، موضحًا أن العمل على الروايات كما حدث في "راجعين يا هوي" وحاليًا "إمبراطورية ميم" هو أمر مهم لأنه يؤكد أننا لدينا ميراث من التراث يجب استغلاله، كاشفًا عن رغبته مستقبلًا في تطوير نصوص لـ"نبيل فاروق" و"أحمد خالد توفيق".

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 قصة مسلسل إمبراطورية ميم

و"إمبراطورية ميم" في الرواية التي كتبها الراحل إحسان عبد القدوس تدور حوّل حياة موظف ناجح يعيش حياة هادئة مع زوجته وأولاده الذكور الستة الذين تبدأ أسماؤهم جميعًا بحرف الميم، والذي يتفاجئ بأحد أولاده يناقشه في حدود سلطة الأب على أبنائه، ويدعوه لإجراء انتخابات داخل الأسرة لاختيار من يقود زمام الأسرة بشكل ديمقراطي.

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