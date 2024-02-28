الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| محمود حافظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى "إمبراطورية ميم"

محمود حافظ فى إمبراطورية
محمود حافظ فى إمبراطورية ميم

أكد النجم محمود حافظ أنه يواصل تصوير دوره فى أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" أمام النجم خالد النبوي، معربا عن سعادته بالتعاون معه خلال العمل الذي سيكون نقطه فارقة في تاريخ الدراما الاجتماعية، والمقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني.

محمود حافظ يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته فى إمبراطورية ميم

وأضاف "حافظ" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجسد خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، شخصية جديدة ومختلفة عن كل ما قدمه من قبل، من خلال شخصية محورية تسهم في تحريك الأحداث بشكل كبير، تتمثل في دور "خال" أبناء "مختار أبو المجد" الذي يجسده خالد النبوي في المسلسل، وهو الأب لـ6 أبناء يجسدهم هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، إلهام صفي الدين، آدم وهدان، ومنى أحمد زاهر.

محمود حافظ يشيد بمسلسل إمبراطورية ميم 

وأشاد "حافظ" بالمعالجة الدرامية والسيناريو الذي كتبه السيناريت والمؤلف سليمان عبدالمالك، خاصة أن العمل مأخوذ عن رائعة العبقري الأستاذ الغائب الحاضر إحسان عبدالقدوس، معربا عن سعادته البالغة بالتعاون مع المخرج محمد سلامة، الذي يهتم بكل تفاصيل العمل لخروجه في أبهى صورة للجمهور.

قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوى فى رمضان 

وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" بشكلا حصريا على مجموعة قنوات DMC الفضائية، بالتازامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

"إمبراطورية ميم" يضم 30 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي ويحتوى على جزء لايت كوميدى، ويشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

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