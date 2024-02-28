مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تطرح إعلانات تشويقية لـ إمبراطورية ميم والمعلم

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعلانات تشويقية لمسلسلي "إمبراطورية ميم" و"المعلم" والمقرر عرضهما في شهر مارس المقبل.

واستغلت الشركة المتحدة البوسترات الدعائية لهذه الأعمال في عرض فيديو قصير "ريلز" للترويج لمسلسلي "إمبراطورية ميم" و"المعلم" وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" على قناة dmc ويضم 30 حلقة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويحتوى على جزء لايت كوميدى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر

ويشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ومن إخراج محمد سلامة.

أما مسلسل "المعلم" من بطولة مصطفى شعبان فيعرض على قناة الحياة ويجسد مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، إذ ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية العائلية.

ويبدأ المسلسل بوقوع والد شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وهنا يتفانى شعبان في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، وتتصاعد الأحداث خلال موسم رمضان، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك ويبدأ من هنا الصراع في المسلسل وذروة الأحداث.

"المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.