يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 تنافسا حادا بين نجوم الفن ويخوض النجم ياسر جلال السباق بمسلسل جودر - ألف ليلة وليلة.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

وتصدر مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال قائمة الأكثر بحثا عبر موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

ونجح مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال في جذب انتباه المشاهدين منذ طرح البرومو الدعائي للعمل وكذلك البوسترات الدعائية لمسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال.

وطرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت الإبهار البصري وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل الذي يعد الأضخم إنتاجيا ضمن مسلسلات رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

وأعلنت شبكة قنوات ON وON drama عن عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة عن عرض العمل خلال موسم رمضان 2024 وذلك في النصف الأول من شهر رمضان 2024 حيث يتكون مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

المسلسل فانتازيا أسطورية فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الصياد والذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللي هتنجح.

ويدخل جودر في صراع مع أخويه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث وتحاك ضده المؤامرات.

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

ومسلسل "جودر" من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر و AROMA - تامر مرتضى.