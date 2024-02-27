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محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "جودر" وأبطاله

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "جودر- الف ليلة وليلة"

يعود النجم ياسر جلال من خلال عمل درامي ضخم وهو مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة " والمتوقع عرضه في شهر رمضان  2024، وقد أظهر البرومو الخاص بالمسلسل حجم الضخامة التي سيظهر عليها، وذلك من حيث الأداء والملابس والديكور، وعناصر التشويق والإبهار الأخرى كتلك المنفذة بالخدع البصرية والجرافيك.

قصة مسلسل جودر

أما عن قصة مسلسل "جودر" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 فهي تدور حول جودر المصري الذي قدر له أن تتعقد حياته وذلك من قبل قدومه إلى الدنيا، إذ أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون  للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ويجسد النجم ياسر جلال في المسلسل دور “جودر” والذي يعمل صياد وهو الشقيق الأصغر لأخوين هما سليم وسالم، وخلال أحداث المسلسل يدخل أشقاء جودر في العديد من الصراعات معه بسبب حب والده الشديد له، ومن ثم تبدأ وتيرة الصرعات تزداد مع وفاة الأب، ثم يدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، ليتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

ومسلسل جودر المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة النجم ياسر جلال المقرر عرضه 2024 هو مسلسل ينتمي إلى أعمال الفانتازيا الفريدة من نوعها ويعد بين أضخم الأعمال الفنية إنتاجًا في موسم رمضان للعام 2024، ومن مفاجآت العمل هي ظهور النجم ياسر جلال خلال العمل الدرامي، بشخصيتين الأولى هي الأولى وهى شخصية شهريار، والثانية وهى شخصية جودر.

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أبطال مسلسل “جودر”

أما عن أبطال مسلسل جودر إلى جوار النجم ياسر جلال فهم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجى، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجى، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتي ميديا هب، وأروما.

ومن جهتها كانت قد طرحت منصة watch it البوسترات الدعائية لمسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، كما طرحت المنصة بوسترات منفردة لأبطال العمل ومنهم ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس.

ومسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" ينضم إلى قائمة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تنتمي إلى المسلسلات التي تعرض في 15 حلقة فقط.

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