مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

زادت عمليات البحث عن مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ونجح مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال ونور اللبنانية في الاستحواذ على اهتمام المشاهدين منذ بدء الحملة الدعائية للمسلسل على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ونجح البرومو الدعائي لمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة في خلق حالة من الإثارة والإبهار لدى الجمهور المصري والعربي.

ويعد مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من المسلسلات الأسطورية المنتظرة في موسم رمضان المقبل 2024.

ونجح النجم ياسر جلال في حجز مكان متميز له ضمن قائمة نجوم مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

واعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من مسلسلات رمضان 2024 حيث يعرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال بشكل حصري على شاشة قناة ON وON drama بالتزامن مع عرضه على منصة watch it خلال شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل جودر ألف ليلة وليلة

تدور أحداث مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة حول تاجر يدعى عمر، له ثلاثة أولاد: أحدهم يُسمَّى سالمًا، والأصغر يُسمَّى جودرًا، والأوسط يُسمَّى سليمًا، وربَّاهم إلى أن صاروا رجالًا، ولكنه كان يحب جودرًا أكثر من أخويه، فلما تبيَّنَ لهما أنه يحب جودرًا، أخذتهما الغيرة وكرهَا جودرًا، فبان لأبيهما أنهما يكرهان أخيهما، وكان والدهم كبير السن، وخاف أنه إذا مات يحصل لجودر مشقة من أخويه، فأحضر جماعة من أهله وأحضر جماعة قسامين من طرف القاضي وجماعة من أهل العلم، وقال: هاتوا لي مالي وقماشي. فأحضروا له جميع المال والقماش فقال: يا ناس، اقسموا هذا المال والقماش أربعة أقسام بالموضع الشرعي. فقسَّموه، فأعطى كل ولد قسمًا، وأخذ هو قسمًا وقال: هذا مالي وقسمته بينهم، ولم يَبْقَ لهم عندي ولا عند بعضهم شيء، فإذا متُّ لا يقع بينهم اختلاف؛ لأني قسمت بينهم الميراث في حال حياتي، وهذا المال الذي أخذته أنا فإنه يكون لزوجتي أم هذه الأولاد، فتستعين به على معيشتها.

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتي ميديا هب، وأروما