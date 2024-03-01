الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

من حسن الصباح إلى عمر الخيام.. أسرار شخصيات مسلسل الحشاشين 2024

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

خطف البرومو التشويقي لـ مسلسل الحشاشين، المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2024، أنظار الكثيرين، حيث توقع عدد كبير من المستخدمين أن يكون العمل مختلفًا تمامًا عن أي مسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز من قبل.

ويتزايد البحث يومًا بعد يوم عن أبطال شخصيات مسلسل الحشاشين 2024.. ولهذا نستعرض في السطور التالية أسرار شخصيات المسلسل أمام الفنان كريم عبد العزيز.

قائمة شخصيات مسلسل الحشاشين 2024

الفنان كريم عبدالعزيز

يظهر الفنان كريم عبد العزيز، بدور زعيم طائفة الحشاشين، حيث يؤدي دور شخصية حسن الصباح بطغيانه وحدة ملامحه وشموخه الكبير، هكذا ظهر في البرومو التشويقي للمسلسل.

 

 

 الفنانة ميرنا نور الدين

تجسد الفنانة ميرنا دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل، وهو دور مختلف تمامًا لم تؤديه من قبل.

 الفنان اللبناني نيقولا معوض

 يجسد النجم نيقولا معوض، شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين"، ويتناول المسلسل قصة حياته وتفاصيل هذه الصداقة العجيبة.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد +1 وقائمة الأبطال

الطفل عمر عيسى 

يؤدي الطفل عمر عيسى شخصية حسن الصباحي، في مسلسل الحشاشين وهو في مرحلة الطفولة، وعكف على مذاكرة الشخصية جيدًا، فهي شخصية غامضة وملفتة، وتثير حولها الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام.

الفنان إسلام جمال 

يجسد في  مسلسل الحشاشين، شخصية هامة في أحداث مسلسل "الحشاشين" ورئيسية، حيث سيلعب دور "جلال الدولة ملك شاه"، وهذه الشخصية كانت سلطان للمسلمين، والمسلسل قائم على أحداث حقيقة تاريخية.

الفنانة نور إيهاب

 تجسد شخصية جارية في أحد القصور ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما ٢٠٢٤.

الفنان تامر مجدي

 يؤدي شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه، لم يؤديها من قبل.

الفنان أحمد عيد 

ابتعد الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين، عن الطابع الكوميدي تمامًا، حيث سيكون ضمن أعضاء فرقة الحشاشين في المسلسل.

قصة مسلسل الحشاشين 2024

المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، حيث يقدم بشكل درامي، قصة أخطر جماعة دموية عبر التاريخ، أرهبت العالم، وشنت حملاتها الاغتيالية والقتالية على مدار قرنين من الزمان، وطائفة الحشاشين، وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، عرفت بأنها قلعة الموت، واشتهر الفدائيون بها بأنهم مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية والقتال، وأعمال العنف التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت.

ومسلسل الحشاشين 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024
مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024
مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024
مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024
مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

 

اقرأ أيضا..

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد +1 وقائمة الأبطال

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أمل حجازى ترند اليوم.. مفاجأة صادمة وسر وراء خلع الحجاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي