من حسن الصباح إلى عمر الخيام.. أسرار شخصيات مسلسل الحشاشين 2024

خطف البرومو التشويقي لـ مسلسل الحشاشين، المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2024، أنظار الكثيرين، حيث توقع عدد كبير من المستخدمين أن يكون العمل مختلفًا تمامًا عن أي مسلسل من بطولة النجم كريم عبد العزيز من قبل.

ويتزايد البحث يومًا بعد يوم عن أبطال شخصيات مسلسل الحشاشين 2024.. ولهذا نستعرض في السطور التالية أسرار شخصيات المسلسل أمام الفنان كريم عبد العزيز.

قائمة شخصيات مسلسل الحشاشين 2024

الفنان كريم عبدالعزيز

يظهر الفنان كريم عبد العزيز، بدور زعيم طائفة الحشاشين، حيث يؤدي دور شخصية حسن الصباح بطغيانه وحدة ملامحه وشموخه الكبير، هكذا ظهر في البرومو التشويقي للمسلسل.

الفنانة ميرنا نور الدين

تجسد الفنانة ميرنا دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل، وهو دور مختلف تمامًا لم تؤديه من قبل.

الفنان اللبناني نيقولا معوض

يجسد النجم نيقولا معوض، شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين"، ويتناول المسلسل قصة حياته وتفاصيل هذه الصداقة العجيبة.

الطفل عمر عيسى

يؤدي الطفل عمر عيسى شخصية حسن الصباحي، في مسلسل الحشاشين وهو في مرحلة الطفولة، وعكف على مذاكرة الشخصية جيدًا، فهي شخصية غامضة وملفتة، وتثير حولها الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام.

الفنان إسلام جمال

يجسد في مسلسل الحشاشين، شخصية هامة في أحداث مسلسل "الحشاشين" ورئيسية، حيث سيلعب دور "جلال الدولة ملك شاه"، وهذه الشخصية كانت سلطان للمسلمين، والمسلسل قائم على أحداث حقيقة تاريخية.

الفنانة نور إيهاب

تجسد شخصية جارية في أحد القصور ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما ٢٠٢٤.

الفنان تامر مجدي

يؤدي شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه، لم يؤديها من قبل.

الفنان أحمد عيد

ابتعد الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين، عن الطابع الكوميدي تمامًا، حيث سيكون ضمن أعضاء فرقة الحشاشين في المسلسل.

قصة مسلسل الحشاشين 2024

المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، حيث يقدم بشكل درامي، قصة أخطر جماعة دموية عبر التاريخ، أرهبت العالم، وشنت حملاتها الاغتيالية والقتالية على مدار قرنين من الزمان، وطائفة الحشاشين، وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، عرفت بأنها قلعة الموت، واشتهر الفدائيون بها بأنهم مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية والقتال، وأعمال العنف التي شهدتها المنطقة في ذلك الوقت.

ومسلسل الحشاشين 2024، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين في موسم مسلسلات رمضان 2024

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