مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل كامل العدد +1 وقائمة الأبطال

ينتظر عشاق الدراما الرمضانية هذا العام 2024، متابعة مسلسل كامل العدد+1 المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة، في الوقت نفسه يتساءل الكثيرون عن السر وراء تسمية بهذا الاسم، والذي يرجع إلى الإشارة إلى أنه يوجد جزء ثان للمسلسل.

قصة مسلسل كامل العدد + 1

وتدور قصة مسلسل كامل العدد + 1 في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يواجه الزوجان ليلى تيمور وتجسد دورها الفنانة دينا الشربيني، وأحمد مختار الذي يجسد دوره الفنان "شريف سلامة" مشكلات جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذي تم عرضه في شهر رمضان العام الماضي، وتبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفل جديد يطلقون عليه اسم عمر.

وكشف البرومو التشويقي للعمل عن وقوع المزيد من الأحداث، ما يؤكد حاجة المسلسل إلى إضافة أجزاء أخرى، إذ أظهر البرومو أن دينا وشريف ينجبان طفلا ثامنا، وذلك إضافة إلى أولادهما السبعة الذين شاركوا في الجزء الأول، لتصبح عائلة أحمد وليلى مكونة من ثمانية أشخاص، ما يُزيد الكوميديا ضمن الأحداث، وبالتالي يزيد من فرص الخلافات التي تولد بين الأطفال.

كما كشفت مؤخرًا القنوات الناقلة للمسلسل عن برومو التشويقي للجزء الثاني من العمل، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت معلقة: "سبعة مش كفاية الثامن يحلي الحكاية انتظروا النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة في مسلسل كامل العدد بلس1 على شاشات المتحدة في رمضان".

وقد حرص صناع مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصريًا على قناة ON، على تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، وذلك بوضع صورته على بوسترات المسلسل بشارة لونها أسود، كما أطلق اسم "عمر" - الشخصية التى جسدها فى الجزء الأول- على مولود دينا الشربيني الجديد في الجزء الثاني.

أبطال مسلسل كامل العدد + 1

ومسلسل كامل العدد +1 ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة النجمة إسعاد يونس، والفنانين آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، وهو من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.