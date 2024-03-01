تطل النجمة روجينا على جمهورها، في مسلسل "سر إلهي"، المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث تحرص روجينا على تنوع الأعمال التي تقدمها على شاشة التلفزيون، مما يتيح الفرصة للمشاهد للتعلق معها في كل دور تؤديه على حدة.

ومع تزايد بحث الجمهور يومًا بعد يوم، عبر محرك بحث جوجل، حول موعد والقنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي 2024، نستعرض في التقرير التالي، كل الأمر التي تهم المشاهدين الراغبين في متابعة عرض مسلسل سر إلهي في موسم رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا

قنوات عرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا

أعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل سر إلهي في رمضان 2024، قائلة عبر حسابها الرسمي: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة".

أيضًا أعلنت قناة CBCDrama، عن عرض المسلسل، وكتبت لجمهورها على منصات التواصل الرسمية لها: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBCDrama في رمضان شهر الفرحة".

كما روجت كلتا القناتان لمسلسل سر إلهي في عدة منشورات خاصة بالمسلسل، مع صور من بوسترات للمسلسل، المقرر عرضه في رمضان 2024.

عرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا في رمضان 2024

مسلسل سر إلهي على منصة Watch it في رمضان 2024

كما أعلنت منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم رمضان 2024، قائلة عبر منصتها: "سر إلهي انتظرونا في شهر رمضان".

قصة وأحداث مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

تبدأ قصة مسلسل سر إلهي عن التعريف ببطلة المسلسل، وهي تدعى نصرة، وهي التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، وهي سيدة متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، ولكن ليس هذا فقط، فلم تنتهي القصة بعد.

فيستمر محمد ثروت، في خيانة "نصرة" حيث يتزوج من أعز صديقاتها، ولكن هل ستسعى نصرة إلى الانتقام أم تقرر الرحيل بهدوء؟ وهكذا تفاجأنا أحداث المسلسل المثير، بأن "نصرة" ضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل سر إلهي 2024

يضم مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، فالعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل سر إلهي ضمن مسلسلات رمضان 2024

فريق عمل مسلسل سر إلهي

روجينا.

أحمد مجدي.

رنا رئيس.

مي سليم.

محمد ثروت.

نهى عابدين.

محمود الحديني.

صلاح عبدالله.

أحمد بدير.

ميمي جمال.

أحمد سلامة.

محسن منصور.

رشا مهدي.

مراد مكرم.

محمود حجازي.

مريم أشرف زكي.

يوسف الأسدي.

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