الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..  قنوات عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "جودر- الف ليلة وليلة"

خلال رمضان هذا العام 2024 يخوض النجم ياسر جلال في السباق الدرامي الرمضاني وذلك من خلال تجربته في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" في النصف الأول من رمضان وذلك على شبكة قنوات ON وON drama.

قصة مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

وتعتبر قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من قصص الفانتازيا الأسطورية  الفريدة من نوعها إذ يعد مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

أما عن أحداث المسلسل فهي تدور حول جودر المصري والذي يعمل صياد إلا أنه تتعقد معه مقادير الحياه، وذلك حتى من قبل قدومه إلى الدنيا، كما يدخل جودر في صراع مع أخويه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، وتحاك ضده الكثير من المؤامرات. 

ويتوقع الكثيرون تحقيق مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة نجاحًا كبيرًا وذلك نظرًا لما اعتمد عليه من عناصر كبيرة للإبهار البصري، والحركي، والتي ظهرت في البرومو التشويقي للمسلسل، بالإضافة إلى ما اعتاد جمهور النجم ياسر جلال على خوضه الأعمال الدرامية الضخمة ذات القيمة الفنية وتقديمها لهم.

وكان قد استطاع البرومو التشويقي لمسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال أنه ينجح بالفعل في جذب انتباه المشاهدين، وكذلك البوسترات الدعائية، وذلك على الرغم من عدم عرض المسلسل بعد، ومن جهتها كانت قد طرحت منصة watch it بوسترات منفردة لأبطال العمل واتسمت الإبهار البصري وذلك في إطار الحملة الترويجية للمسلسل الذي يعد الأضخم إنتاجيا ضمن مسلسلات رمضان 2024. 

موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل جودر في النصف الأول من رمضان والمسلسل ينتمي إلى المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط.

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