مسلسلات رمضان 2024.. أعمال شاركت فيها رانيا يوسف خلال مواسم رمضان

استطاعت النجمة رانيا يوسف أن تفسح مكانًا لنفسها في العديد من مواسم رمضان على مدار الأعوام السابقة، كما هو منتظر أن تشارك في موسم رمضان هذا العام في بطولة مسلسل “وبقينا 2” المتوقع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أهل كايرو

إذ أنها سبق وأن شاركت في بطولة مسلسل أهل كايرو مع النجم خالد الصاوي وباقة من ألمع النجوم، وذلك في رمضان عام 2010.

نيران صديقة

كما شاركت في بطولة مسلسل "نيران صديقة" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2013، وضم عدد من الفنانين وهم منة شلبي، كندة علوش، رانيا يوسف، وعمرو يوسف، وغيرهم.

السبع وصايا

كما تألقت في مسلسل "السبع وصايا" الذي عرض في موسم رمضان 2014، وشاركها في البطولة عدد منالجوم منهم الفنانة حنان مطاوع، والفنانة هنا الزاهد، والفنان الراحل هيثم أحمد ذكي.

أرض النعام

كما قدمت مسلسل أرض النعام في موسم دراما رمضان 2015 وذلك بالمشاركة مع عدد من النجوم منهم الفنانة زينة والفنان سعيد طرابيك.

بطلوع الروح

وعلى الرغم من غياب النجمة رانيا يوسف عن دراما رمضان العام السابق 2023، إلا أنها شاركت في دراما رمضان عام 2022 وذلك من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "بطلوع الروح" مع النجمة منة شلبي، والنجمة إلهام شاهين، وكلًا من النجوم أحمد السعدني، ومحمد حاتم، وأحمد حلاوة وأيمن عذب، وديامان بو عبود، وعادل كرم وآخرين، وكان المسلسل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

أما عن مسلسل "وبقينا2" الذي من المنتظر أن تقدمه النجمة رانيا يوسف هذا العام بالمشاركة مع النجم شريف منير فقد نشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc البوستر الترويجى له، وذلك بعدما استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة k media، على طرح المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.