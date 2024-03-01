الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين والتردد

الحشاشين
الحشاشين

يستعد عشاق الدراما لمشاهدة مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي ظهر بشكل مميز ومختلف عن باقي أعماله الفنية السابقة، مما جعل الجمهور يتشوق لمشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين.

كان لظهور الفنان كريم عبدالعزيز في بوستر مسلسل الحشاشين، حضور مميز بسبب ملابسه التي ارتداها لتقديم دور “حسن الصباح” في مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ماذا قال الجمهور عن ملابس كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين؟

قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

ثم يسافر الصباح إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال أفريقيا.


ابطال مسلسل الحشاشين

وتجدر الإشارة إلى أنه يشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

قنوات عرض مسلسل الحشاشين والتردد

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD
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