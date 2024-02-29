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فن

مسلسلات رمضان 2024

قبل مسلسل الكبير أوي8.. كيف وصل محمد سلام إلى قلوب الجمهور؟

محمد سلام
محمد سلام

يشغل بال عشاق مسلسل الكبير أوى 8 معرفة كيف وصل الفنان محمد سلام إلى قلوب الجمهور عبر جوجل، حيث يشارك الفنان القدير محمد سلام في المسلسل الكوميدي الكبير أوي 8، الذي تعلق به الكثير من الجماهير واعتادوا على مشاهدته في شهر رمضان الكريم.

كيف وصل الفنان محمد سلام إلى قلوب الجمهور؟

استطاع النجم محمد سلام خطف قلوب الجماهير بسبب أدواره الكوميدية، ومن أبرز اعمالة السينمائية:"طير إنت - كلب بلدي - جحيم في الهند - آخر ديك في مصر - ليلة هنا وسرور"، وغيرها من الأعمال

قدم الفنان القدير محمد سلام، العديد من الأعمال الدرامية خلال مشواره الفني، وأبرزهم المشاركة في سلسلة حلقات مسلسل الكبير أوي خلال الأعوام الماضية مع الفنان أحمد مكي، ومسلسل جت سليمة الذي تم عرضه في رمضاني الماضي وحقق نجاحًا باهرًا ومسلسل لهفة ومسلسل نيللي وشريهان، وغيرها من الأعمال.

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تفاصيل دور محمد سلام في  الكبير أوي 8

ظهر الفنان محمد سلام خلال الإعلان الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، الذي يجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري"، كما أنه ستكون له فقرات جديدة خاصة بكونه "ستاند آب كوميديان".

قبل الكبير أوي 8.. كيف وصل الفنان محمد سلام إلى قلوب الجمهور؟

أبطال مسلسل الكبير أوى 8 

الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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قصة  مسلسل الكبير أوي 8 

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

مسلسلات رمضان 2024

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم أعمال درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق، كما عودتنا الشركة المتحدة، في تقديم أعمال درامية من كل عام ويتم عرض هذه الأعمال في الموسم الرمضاني

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