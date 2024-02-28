الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

جونى وهجرس.. كيف يظهر الثنائى خفيف الظل فى مسلسل الكبير أوى 8؟

الكبير اوي
الكبير اوي

ينتظر كثير من عشاق الكوميديا عرض الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والذي يعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، للفنان أحمد مكي وعدد من نجوم الكوميديا، خاصة أن المسلسل على مدار أجزائه السابقة حقق نجاحًا كبيرًا، واستطاع أن يتربع على عرش المسلسلات الكوميدية التي ينتظرها الجمهور.

 

تفاصيل دور محمد سلام في  الكبير أوي 8

 

وحقق الثنائي جوني وهجرس نجاحًا كبيرًا سويًا على مدار أجزاء مسلسل الكبير أوي، وقد شارك الفنان المبدع محمد سلام في العديد في الكثير من الأعمال مع الفنان الكبير أحمد مكي، إلا أن مسلسل الكبير كونا فيه ثنائيًا خفيف الظل أحبه الجمهور.

ظهر الفنان محمد سلام خلال الإعلان الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، الذي يجسد شخصية "هجرس"، وهو متنكر في شخصية الفيلم العالمي "THE MASK" للنجم العالمي "جيم كاري"، كما أنه ستكون له فقرات جديدة خاصة بكونه "ستاند آب كوميديان".

خطة أحمد الجندي لإنقاذ "الكبير أوي 8" من حريق دوار العمدة

أبرز مشاهد مسلسل الكبير أوي 8.. حمل مربوحة واحتفالات المزاريطة بالهالوين

أبطال مسلسل الكبير أوى 8 

 

الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي.

قصة  مسلسل الكبير أوي 8 

 

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 وأبرز أحداثه

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قنوات "المتحدة"

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