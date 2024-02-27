مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قنوات "المتحدة"

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 بطولة أحمد مكي في رمضان 2024، إذ يتشوّق عدد كبير من الجمهور لمشاهدة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل الكبير أوي 8

ويُنافس مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

من المقرر أن يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، يوم الإثنين الموافق 11 من مارس، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك، على أن تعلن الشركة المُنتجة موعد عرض المسلسل رسميا على شاشات المتحدة المصرية.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 8

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل «الكبير اوي» الجزء الثامن، عبر شبكة قنوات «on»، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- أحمد مكي

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

- العمل من إنتاج شركة سينرجي

- تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

-إخراج أحمد الجندي.