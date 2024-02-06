الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024.. أبرزها الكبير أوي8 والحشاشين

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

ينتظر عشاق الدراما نجومهم المفضلين الذي يشاركون في أعمال فنية من المقرر عرضها ضمن الماراثون الرمضاني 2024، ويبحث مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عبر السوشيال ميديا ومواقع البحث الأكثر شهرة على “جوجل”، عن قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024، والتي يرصدها “الدستور” في سياق السطور التالية:

مسلسلات رمضان 2024.. الكبير أوي 8

يشارك الفنان أحمد مكي، في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل الكبير أوي في جزءه الثامن والذي اعتاد الجمهور على تواجده ضمن مسلسلات رمضان، وسيكون الجزء الثامن هو الأخير من سلسلة مسلسل “الكبير” التي بدأت في 2010، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. الحشاشين

يخوض الفنان كريم عبد العزيز السباق الرمضاني هذا العام 2024 من خلال شخصية تاريخية حقيقية وجديدة عليه وهي شخصية حسن الصباح، وهي شخصية رئيسية ومحورية في الأحداث، والمسلسل مكوّن من 30 حلقة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. صيد العقارب

تلعب الفنانة غادة عبد الرازق، شخصية تاجرة سموم العقارب في مسلسلها الجديد “صيد العقارب” الذي من المقرر أن تخضوبه السباق الرمضاني 2024، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة فقط، ويشاركها فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم سيمون، ورياض الخولي، وأحمد ماهر.

 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مليحة

لأول مرة تقرر الشركة المتحدة تقديم عمل فني عن القضية الفلسطينة، وتعرض جرائم الاحتلال، من خلال العمل الفني “مليحة” الذي تلعب بطولته الفنانة ميرفت أمين، والفنان محمد دياب، وعدد كبير من النجوم ممثلين عن فلسطنيين أيضًا، والعمل مكوّن من 15 حلقة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة

تلعب الفنانة نيللي كريم شخصية فراولة من خلال مسلسها الجديد “فراولة” الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، والمسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن.

 

مسلسلات رمضان 2024.. عتبات البهجة

يعود الفنان يحيي الفخراني إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب طال لسنوات من خلال مسلسل حمل اسم “عتبات البهجة” وتشاركه البطولة فيه الفنانة جومانة مراد، ومكوّن من 15 حلقة.

مسلسلات رمضان 2024| مؤلفة مليحة: شكرا لكل الوطنيين الذين وقفوا خلف العمل

مسلسلات رمضان 2024| ناردين فرج أحدث المنضمن لـ"لحظة غضب"

مسلسلات رمضان 2024| مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل "مليحة" لميرفت أمين ومحمد دياب (خاص)

مسلسلات رمضان 2024.. لحظة غضب

تخوض الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل لحظة غضب المكوّن من 15 حلقة بمشاركة النجم محمد شاهين، وناردين فرج، وعدد كبير من نجوم الفن.

 

المعلم لـ"مصطفي شعبان"

يشارك الفنان مصطفي شعبان هذا العام في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال مسلسل “المعلم” والذي يجسد فيه شخصية تاجر سمك يلعبها لأول مرة، بمشاركة نجوم كثيرون من عالم الفن.

 

حق عرب

يخوض الفنان أحمد العوضي، السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “حق عرب” بعدما انفصل فنيًا وعاطفيًا عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، لتخوض الفنانة دينا فؤاد البطولة النسائية أمامه هذا العام.

 

مسار إجبارى 

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "مسار إجباري"، تصوير أحداث المسلسل طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة للمشاركة به ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته في منطقة شعبية، تحديدًا في منطقة العباسية.

والمسلسل من بطولة كلٍ من: "أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.
 

مسلسل بابا جه


ينتمي مسلسل "بابا جه" إلى نوعية المسلسلات الكوميدية المكوّنة من 15 حلقة، والذي تدور أحداثه حول مدير فندق -يلعبه اكرم حسني-، في فترة الكورونا يتعرض للعديد من الأزمات، وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.
 

مسلسل بدون سابق إنذار


يعمل أبطال وصنّاع مسلسل "بدون سابق إنذار" على التحضيرات الخاصة بالمسلسل للبدء في تصوير المسلسل للمشاركة به في مسلسلات رمضان 2024، والذي يدور في إطار الغموض والتشويق، ومكوّن من 15 حلقة.
أبطال مسلسل "الساعة 5" الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من إخراج هاني خليفة.

 

مسلسل ألف ليلة وليلة

يشارك الفنان ياسر جلال هذا العام في السباق الرمضاني 2024 بشخصية مختلفة وهي شخصية شهريار ضمن أحداث مسلسل “ألف ليلة وليلة” المكوّن من 15 حلقة فقط، وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين رئيس.

 

“سر إلهى”

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل “سر إلهي” المكوّن من 15 حلقة، ويشاركها فيه عدد كبير من النجوم في عالم الفن.

إمبراطورية ميم

للمرة الثانية يتعاون الفنان خالد النبوي مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، من خلال مسلسل “إمبراطورية ميم” عن رائعة الراحل إحسان عبد القدوس، وتعود حلا شيحة من خلاله للتمثيل من جديد.
 

بيت الرفاعى

يشارك الفنان أمير كرارة هذا العام في السباق الرمضاني 2024 من خلال مسلسل “بيت الرفاعي” الذي تدور أحداثه في منطقة شعبية، ويشاركه عدد كبير من النجوم.

 

"صدفة" 

مسلسل "صدفة" بطولة الفنانة ريهام حجاج بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم خالد الصاوي، وتلعب من خلاله شخصية مدرسة تاريخ لأول مرة منذ بدايتها الفنية.

 

ياسمين صبرى فى "رحيل"

الفنانة ياسمين صبري تقدم مسلسلها الجديد "رحيل" وجار اختيار باقي أبطال مسلسل “رحيل”، الذي تعوض من خلال “صبري” إلى عالم الدراما.

 

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 أبرز الكبير أوي8 والحشاشين قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 الكبير أوي8 والحشاشين الكبير أوي8 الحشاشين مسلسل مليحة صيد العقارب المعلم لـ مصطفي شعبان قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 أبرزها الكبير أوي8 والحشاشين حق عرب مسلسل ألف ليلة وليلة

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