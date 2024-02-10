مسلسلات رمضان 2024|"المتحدة" تطرح بوسترات بطل "الكبير أوى8" أحمد مكى

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوسترات منفردة لبطل مسلسل “الكبير أوي 8” الفنان أحمد مكي.

ومن المقرر طرح المسلسل عبر قناة “أون” إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

واستحوذ برومو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن على اهتمام الجمهور الذي يتشوق لعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل 2024، بعد ساعات من طرحه عبر شاشة قنوات “ON”، وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن يكون الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي” آخر أجزاء العمل، ليسدل الستار على سلسلة أجزاء المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ظهور عدد من ضيوف الشرف

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن.

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفا من نجوم الفن.

في سياق متصل، يواصل الفنان أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من المسلسل، تصوير الحلقات، الذي انطلق قبل شهرين تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي صور عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل، وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير أوى

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.





الكبير أوي 8

الكبير أوي 8