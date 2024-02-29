الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين وتردد القنوات الناقلة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم.

مسلسل الحشاشين

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه في أول يوم رمضان وهو يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 المقبل على قناة dmc، ويرصد الدستور تفاصيل موعد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة.

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قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. تاريخ طويل للنجم كريم عبد العزيز من النجاحات

موعد عرض مسلسل الحشاشين

يبدأ عرض أولى حلقات مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 المقبل على قناة dmc، والذي يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم، وتعلن الشركة المنتجة الموعد الرسمي لعرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الأيام المقبلة.

تردد قناة DMC الناقلة لمسلسل الحشاشين في رمضان 2024

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 12092
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD
مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

قصة مسلسل الحشاشين

يتناول مسلسل "الحشاشين"، الذي ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، قصص طائفة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر، إذ ينضم حسن الصباح إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا.

ثم يسافر الصباح إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال أفريقيا.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى"، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين والقنوات الناقلة

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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