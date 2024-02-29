الخميس 29 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في مصر اليوم وغدًا ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس مع بداية شهر مارس غدًا الجمعة الموافق 1-3-2024.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وأيضًا الإسكندرية والسواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، ويكون مائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء. 

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لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس بداية شهر مارس غدًا الجمعة الموافق 1-3-2024

وتكون حالة البحر المتوسط خلال توقعات الطقس اليوم معتدلة وارتفاع الموج فيه يصل إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يصل إلى مترين إلا الربع والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

و إليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية  :-
القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٧ درجة مئوية 
السواحل الشمالية ٢٤ درجة مئوية  
جنوب سيناء   ٢٦ درجة مئوية 
شمال الصعيد ٢٨  درجة مئوية 
جنوب الصعيد  ٣١ درجة مئوية

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس بدء شهر مارس غدًا الجمعة الموافق 1-3-2024

ما حالة الطقس غدًا؟

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

هذا بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة، حيث ستتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024

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حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وتشهد محافظة الإسكندرية، حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية نهارا، ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على كل أنحاء المحافظة، وتسجل درجات الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

وكشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عن نوة جديدة تضرب المدينة الساحلية خلال أيام، وهي نوة السلوم التي ستضرب المدينة لمدة يومين مع مطلع مارس المقبل.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس يوم الأحد المقبل من المتوقع أن تشهد تكون شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء (4-5) مارس 2024

تشهد حالة الطقس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين شبورة مائية (من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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