الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

احذروا ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

طقس
طقس

تتوقع الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس على مستوى البلاد، مع تغيرات في الظروف الجوية على مستوى المناطق المختلفة، ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أخبار حالة الطقس حيث تشهد رواجا كبيرا عبر موقع جوجل العالمي.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة 

وفي هذا الصدد، أعلنت الأرصاد أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد سيشهدون طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، مع برودة في الليالي والصباح الباكر ومن المتوقع حدوث شبورة مائية في بعض المناطق، خاصةً في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا.

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة المقبل.. ولا تنخدعوا بدفء الطقس

انخفاض طفيف ومؤقت.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية

نشاط الرياح والشبورة 

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد من ناحية أخرى، يُفترض أن تكون التوقعات الجوية مؤشرًا على استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة، ويُنصح بارتداء الملابس المناسبة للظروف الجوية المتوقعة، وبتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب احتمال حدوث شبورة مائية.

درجات الحرارة غدا الخميس 

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة1827
العاصمة الإدارية1827
6 أكتوبر1728
ينها1827
دمنهور1827
وادي النطرون1728
كفر الشيخ1726
المنصورة1827
الزقازيق1828
شبين الكوم1727
طنطا1726
دمياط1622
بورسعيد1622
الإسماعيلية1527
السويس1627
العريش1524
رفح1623
رأس سدر1526
نخل0925
كاترين0415
الطور1425
طابا1624
شرم الشيخ1726
الإسكندرية1624
العلمين1524
مرسى مطروح1222
السلوم1327
سيوة1126
رأس غارب1526
الغردقة1625
سفاجا1526
مرسى علم1626
شلاتين1728
حلايب1725
أبو رماد1627
رأس حدربة1625
الفيوم1527
بني سويف1328
المنيا1228
أسيوط1329
سوهاج1429
قنا1530
الأقصر1531
أسوان1630
الوادي الجديد1331
أبو سمبل1630

وفي ظل هذه التغيرات الجوية، يُنصح بمتابعة أخبار الطقس بانتظام للحصول على أحدث المعلومات واتخاذ الاحتياطات الضرورية.

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انخفاض طفيف ومؤقت.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية

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أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. توقعات حالة الطقس حتى الاثنين

حالة الطقس درجات الحرارة غدا الخميس الطقس الأرصاد نشاط الرياح الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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