احذروا ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تتوقع الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ارتفاعا في درجات الحرارة يومي الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس على مستوى البلاد، مع تغيرات في الظروف الجوية على مستوى المناطق المختلفة، ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أخبار حالة الطقس حيث تشهد رواجا كبيرا عبر موقع جوجل العالمي.

وفي هذا الصدد، أعلنت الأرصاد أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد سيشهدون طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، مع برودة في الليالي والصباح الباكر ومن المتوقع حدوث شبورة مائية في بعض المناطق، خاصةً في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا.

نشاط الرياح والشبورة

كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد من ناحية أخرى، يُفترض أن تكون التوقعات الجوية مؤشرًا على استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة، ويُنصح بارتداء الملابس المناسبة للظروف الجوية المتوقعة، وبتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب احتمال حدوث شبورة مائية.

درجات الحرارة غدا الخميس

المدينة الصغرى العظمى القاهرة 18 27 العاصمة الإدارية 18 27 6 أكتوبر 17 28 ينها 18 27 دمنهور 18 27 وادي النطرون 17 28 كفر الشيخ 17 26 المنصورة 18 27 الزقازيق 18 28 شبين الكوم 17 27 طنطا 17 26 دمياط 16 22 بورسعيد 16 22 الإسماعيلية 15 27 السويس 16 27 العريش 15 24 رفح 16 23 رأس سدر 15 26 نخل 09 25 كاترين 04 15 الطور 14 25 طابا 16 24 شرم الشيخ 17 26 الإسكندرية 16 24 العلمين 15 24 مرسى مطروح 12 22 السلوم 13 27 سيوة 11 26 رأس غارب 15 26 الغردقة 16 25 سفاجا 15 26 مرسى علم 16 26 شلاتين 17 28 حلايب 17 25 أبو رماد 16 27 رأس حدربة 16 25 الفيوم 15 27 بني سويف 13 28 المنيا 12 28 أسيوط 13 29 سوهاج 14 29 قنا 15 30 الأقصر 15 31 أسوان 16 30 الوادي الجديد 13 31 أبو سمبل 16 30

وفي ظل هذه التغيرات الجوية، يُنصح بمتابعة أخبار الطقس بانتظام للحصول على أحدث المعلومات واتخاذ الاحتياطات الضرورية.