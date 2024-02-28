الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة المقبل.. ولا تنخدعوا بدفء الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء دافئة نهارًا على شمال البلاد، مائلة للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تتوالى في الارتفاع لتكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة 1 مارس 2024.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعدم الانخداع بهذا الارتفاع في درجات الحرارة، مشيرة إلى أننا ما زلنا فى فصل الشتاء، وذلك منعًا للإصابة بنزلات البرد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.