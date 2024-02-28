الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض طفيف ومؤقت.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لمدة أسبوع في القاهرة والإسكندرية.

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ما هي حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع؟

أعلنت هيئة الأرصاد عن انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم على أن تعاود درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى حتى نهاية الأسبوع الحالي، وقد سجلت القاهرة الكبرى أمس درجة حرارة ٢٦ درجة مئوية، وبهذا تكون أعلى درجة حرارة سجلت خلال شتاء ٢٠٢٤ حتى الآن.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي لها: ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هذه الدرجة خلال هذا الأسبوع.

ما هي حالة الطقس في الإسكندرية؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية الكثيفة متواجدة بكثرة وخصوصًا على الطرقات السريعة والزراعية والمسطحات المائية والطرق المؤدية مصر إسكندرية- الصحراوي، لذلك يجب توخي الحذر عند قيادة السيارات.

أما بالنسبة للأجواء اليوم فسوف يكون هناك نشاط رياح مثيرة الأتربة والرمال على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد أيضًا وكذلك جنوب سيناء، ويمتد تأثيرها على محافظة الجيزة والقاهرة أيضًا، أما بالنسبة للأمطار فمن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تساقطًا للأمطار الخفيفة والمتوسطة أحيانًا أخرى اليوم على مناطق متفرقة.


درجات الحرارة اليوم 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة أحيانًا (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة. وتتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

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