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مصر

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

صرف معاشات
صرف معاشات

يشغل أذهان جميع المستفيدين من صرف معاش تكافل وكرامة 2024 عن موعد صرف معاشات مارس 2024، وخاصة عقب أن أعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي عن وجود زيادة جديدة خاصة لكافة أصحاب معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

وتنشر “الدستور” رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة مارس 2024، والخطوات.

ويتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لكافة المواطنين خدمة الاستعلام عن معاشات مارس2024 بالرقم القومي، وذلك عبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة، وكذلك شروط الاشتراك وطرق تقديم التظلمات من رفض الاشتراك بمعاش تكافل وكرامة، وتُقدم هذه الخدمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تخفيف عن جميع المواطنين وتوفير الوقت والجهد للجميع، وذلك عبر الاستعلام والتسجيل.

رابط الاستعلام عن معاشات مارس 2024 تكافل وكرامة

ويتصدر الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 عبر محرك جوجل، ويتاح لأصحاب المعاشات من الاستعلام من خلال موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماع بمصر، من هنا، على أن سيبدأ صرف معاش تكافل وكرامة في يوم 15 من كل شهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2024

ووفقا ما أقرته وزارة التضامن الاجتماعي بمصر، فإنه سيتم صرف  معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، في يوم 15 مارس شهريًا.

يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

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رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مارس 2024

ويتاح للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن ميعاد صرف معاشات تكافل وكرامة عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

  1. القيام بالدخول إلى موقع الوزارة الرسمي مباشرةً من هنا.
  2. ثم إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاشات تكافل وكرامة.
  3. اختر برنامج تكافل وكرامة.
  4. إدخال الاسم رباعي.
  5. ثم قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.
  6. إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.
  7. اضغط على كلمة استعلام لكي تظهر جميع البيانات التي ستود الاستعلام عنه.
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