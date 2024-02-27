الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وزير التضامن
وزير التضامن

تتجه مؤشرات البحث على جوجل من المواطنين المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لمعرفة حالة المعاش ساري أم متجمد، حيث انها  خدمة تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني. 

 رابط خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 

ويذكر  الخدمات التي يقدمها  يوميًا لزواره،  خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط التقديم عليه، يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني أو الدخول مباشرًة عبر رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.

الاستعلام من خلال أدخل الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش والمكون من 14 رقمًا لصاحب الكارت في الجزء المخصص له.، اضغط على استعلام تظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

  أعلنت  وزارة التضامن، الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة والتي تشمل فيما يلي: ألا يكون المتقدم (الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز) لبرنامج تكافل وكرامة 2024 يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه. ألا يكون المتقدم (الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز) لبرنامج تكافل وكرامة 2024 يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية. أن تكون الأسرة المتقدمة لمعاش «تكافل 2024» لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة بالرقم القومي

متاح الآن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالاسم 2024

وحول تقديم المستندات اللازمة أثناء التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2024 مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.، أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة 2024» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

وحول عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية ملكية أرض زراعيه (نصف فدان فأكثر إيجار أرض زراعيه (فدان فأكثر). ملكية عقار أو أكثر بخلاف شقة أو مكان الإقامة. ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجل أو غير مسجل).

كذلك العمل بأجر منتظم (بدون إشتراك تأمينى) بدخل شهرى 1600 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد.، امتلاك أو الشراكة بمشروع خاص (مسجل أو غير مسجل مع ذكر قيمة المشروع، تقاضي على معاش عن ذاته. تقاضي على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر كمستفيد.السفر خارج البلاد للعمل (قبل أو بعد القبول ببرنامج تكافل وكرامة، وملكية سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

 

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