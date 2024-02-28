أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. توقعات حالة الطقس حتى الاثنين

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء، حتى الاثنين 4 مارس المقبل، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

شبورة مائية كثيفة أحيانًا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 29 فبراير

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 1 مارس

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 2 مارس

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

الأحد 3 مارس

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 4 مارس

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا: طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا: طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.