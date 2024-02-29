الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

تحسن ملحوظ تشهده المحافظات في حالة الطقس اليوم مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خاصة اليوم الخميس وحتى الجمعة أيضا، إلا أن الأرصاد تحذر من عدم الانخداع بهذا في درجات الحرارة خاصة أننا مازالنا في فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.
 

حالة الطقس في القاهرة 

يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وأيضًا الإسكندرية والسواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، ويكون مائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء. 

ورغم حالة الطقس اليوم المعتدلة إلا أن الشبورة المائية تتكون خلال الصباح الباكر وتستمر حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المتجهة من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأيضًا الإسكندرية السواحل الشمالية.
 

حالة الطقس في الإسكندرية  

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود نشاط الرياح على مناطق من الإسكندرية والسواحل الشمالية، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. 

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يصل إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وكذلك الحال بالنسبة لحالة البحر الأحمر وارتفاع الموج يصل إلى مترين إلا ربع والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. 

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة المقبل.. ولا تنخدعوا بدفء الطقس

شبكة الطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية تكشف حالة الطقس

درجات الحرارة في محافظات مصر  

القاهرة 27 18
العاصمة الإدارية 27 18
6 أكتوبر 28 17
بنها 27 18
دمنهور 27 18
وادي النطرون 28 17
كفر الشيخ 26 17
المنصورة 27 18
الزقازيق 28 18
شبين الكوم 27 17
طنطا 26 17
دمياط 22 16
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 16
العريش 24 15
رفح 23 16
رأس سدر 26 15
نخل 25 09
كاترين 15 04
الطور 25 14
طابا 24 16
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 24 16
العلمين 24 15
مطروح 22 12
السلوم 27 13
سيوة 26 11
رأس غارب 26 15
الغردقة 25 16
سفاجا 26 15
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 17
حلايب 25 17
أبو رماد 27 16
رأس حدربة 25 16
الفيوم 27 15
بني سويف 28 13
المنيا 28 12
أسيوط 29 13
سوهاج 29 14
قنا 30 15
الأقصر 31 15
أسوان 30 16
الوادي الجديد 31 13
أبو سمبل 30 16

 

txt

أجواء دافئة وشبورة مستمرة.. توقعات حالة الطقس حتى الاثنين

txt

انخفاض طفيف ومؤقت.. تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الاسكندرية درجات الحرارة اليوم هيئة الاصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم وغدا حالة الجو الطقس غدا اخبار الطقس اليوم اخبار الطقس غدا اخر اخبار الطقس اخر اخبار الطقس اليوم أخبار الطقس الطقس في الأيام المقبلة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 29-2-2024 فى مصر 

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية