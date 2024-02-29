لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024

تحسن ملحوظ تشهده المحافظات في حالة الطقس اليوم مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خاصة اليوم الخميس وحتى الجمعة أيضا، إلا أن الأرصاد تحذر من عدم الانخداع بهذا في درجات الحرارة خاصة أننا مازالنا في فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بنزلات البرد.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس 29 فبراير 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس في القاهرة

يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وأيضًا الإسكندرية والسواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، ويكون مائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ورغم حالة الطقس اليوم المعتدلة إلا أن الشبورة المائية تتكون خلال الصباح الباكر وتستمر حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المتجهة من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وأيضًا الإسكندرية السواحل الشمالية.



حالة الطقس في الإسكندرية

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود نشاط الرياح على مناطق من الإسكندرية والسواحل الشمالية، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يصل إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وكذلك الحال بالنسبة لحالة البحر الأحمر وارتفاع الموج يصل إلى مترين إلا ربع والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

6 أكتوبر 28 17

بنها 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 28 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 22 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 24 15

رفح 23 16

رأس سدر 26 15

نخل 25 09

كاترين 15 04

الطور 25 14

طابا 24 16

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 22 12

السلوم 27 13

سيوة 26 11

رأس غارب 26 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 17

حلايب 25 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 27 15

بني سويف 28 13

المنيا 28 12

أسيوط 29 13

سوهاج 29 14

قنا 30 15

الأقصر 31 15

أسوان 30 16

الوادي الجديد 31 13

أبو سمبل 30 16



