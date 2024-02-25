الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ودرجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد سقوط أمطار في بعض المحافظات أنه من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية في شمال البلاد مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وننشر في التقرير التالي بيان حالة الطقس اليوم الأحد 25 فبراير 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس لمدة أسبوع 

ونوهت الأرصاد في بيانها لتكون انتشار شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا «من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

حالة الطقس في الإسكندرية 

وأشارت الأرصاد إلى أن  حالة البحر المتوسط تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة  مع ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر 

القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 13
بنها 23 14
دمنهور 22 14
وادي النطرون 22 13
دمنهور 22 14
المنصورة 23 14
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 23 13
طنطا 22 14
دمياط 20 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 07
كاترين 15 03
الطور 22 14
طابا 22 13
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 13
العلمين 21 12
مطروح 22 11
السلوم 23 11
سيوة 25 09
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 17
حلايب 25 16
أبو رماد 26 16
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 09
بني سويف 24 09
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 26 13
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادي الجديد 27 10
أبو سمبل 28 16.

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