التفاصيل الكاملة.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت 24 فبراير

بتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم السبت 24 فبراير 2024 وذلك من أجل الاطمئنان، وذلك تجنبا للإصابة بنزلات البرد الحادة من تقلب الحالة الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت 24 فبراير 2024

ونوضح فى السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 24 فبراير لعام 2024، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة كافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس اليوم وذلك للاطمئنان قبل الخروج من المنزل من اجل ارتداء الملابس المناسبة لليوم حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نوعا ما خلال ساعات النهار وطقس بارد خلال ساعات الليل.



حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية طقسًا معتدلًا نسيبًا مع تراجع فرص سقوط أمطار مع سطوع الشمس خلال ساعات النهار، فيما سجلت حركة الرياح 10 كيلو متر/ ساعة، فيما حذرت خرائط الطقس من وجود شبورة مائية على الطرق السريعة تعوق القيادة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنه رغم اعتدال حالة الجو إلا أنه يمكن حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة وعودة انخفاض في درجات الحرارة والطقس الشتوي بمحافظة الإسكندرية بنسبة لا تتجاوز الـ5%.

درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة الكبرى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ الكبرى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الكبرى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الكبرى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الكبرى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الكبرى 19 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم الكبرى 22 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 23 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الكبرى 28 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا الكبرى 29 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان الكبرى 31 والصغرى 15 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

أما عن حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع، فهناك أجواء مستقرة ودافئة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلة للحرارة على جنوب الصعيد بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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