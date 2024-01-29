حالة الطقس اليوم في القاهرة .. وتفاصيل الجو خلال أسبوع

يسأل عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم، فالكثير من المواطنين يهتموا بمعرفة حالة الطقس من أجل معرفة التفاصيل الكاملة عن الطقس قبل الخروج من المنزل، من أجل التأكد من حالة الطقس قبل النزول مباشرة وبالتالى إتخاذ الاحتياط الكامل قبل النزول لتجنب التعرض للبرودة خاصة مع وجود تغيرات فى درجة حرارة الجو خلال تلك الأيام.

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية وذلك بناء على أراءا الخبراء خاصة مع وجود اختلاف فى درجات حرارة الجو وبالتالى زيادة تسأل المواطنين عن التفاصيل الخاصة بدرجات حرارة الجو.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

فكما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فأن درجات الحرارة تشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس سيكون باردًا في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويميل للبرودة على شمال الصعيد.

ومن المحتمل سقوط أمطار على بعض المناطق في الشمال، ويوجد رياح في بعض المناطق وهو ما يزيد من برودة الجو خلال اليوم.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، وستكون الأمطار معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

محافظة القاهرة الدرجة العظمى 18 درجة والدرجة الصغرى 12.

محافظة الإسكندرية الدرجة العظمى 18 والدرجة الصغرى 11.

مرسى مطروح الدرجة العظمى 18 درجة والدرجة الصغرى 10.

سوهاج العظمى 20 درجة والدرجة الصغرى 08.

محافظة قنا الدرجة العظمى 20 درجة والدرجة الصغرى 09.

محافظة أسوان الدرجة العظمى 22 درجة والدرجة الصغرى 10.

ما هي حالة الطقس غدا؟

وسقوط الأمطار غدا الثلاثاء سيكون بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.