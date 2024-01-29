رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ بكفرالشيخ

قرر محافظ كفرالشيخ، جمال نورالدين، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، موجهًا بالمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

الاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار



كما وجّه محافظ كفرالشيخ- في بيان اليوم الإثنين- رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولًا بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، مناشدًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصًا على سلامتهم.



وشدد على رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة.

وتتعرض المحافظة منذ أمس وحتى صباح اليوم لسقوط أمطار غزيرة، حيث أغرقت الأمطار شوارع البرلس وبلطيم ومصيف بلطيم، وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين الإسكندرية وبورسعيد، حيث تجمعت الشاحنات أمام ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، على الطريق الدولي، منتظرة تحسن الأجواء وتوقف سقوط الأمطار.

انخفاض طفيف في درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما يشهد اليوم طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للبرودة على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأيضًا من المتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم / الساعة وارتفاع الموج من (4:3 متر) البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج (21.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.