وزارة العمل: ورشة عمل ختامية حول برنامج رعاية اللاجئين بالإسكندرية

شاركت مديرية العمل في محافظة الإسكندرية في فعاليات ورشة العمل الختامية بعد سلسلة من ورش العمل المثمرة لبرنامج رعاية اللاجئين (إيد بإيد) بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر.

تهدف الورشة لرفع الوعي بشؤون اللاجئين في مصر والرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم. تمحورت الورشة حول ثلاث محاور أساسية: الرعاية الصحية وخدمات مديرية العمل، وتمكين المرأة.

وشارك في الفعاليات الدكتورة ندى ثابت والدكتورة منى عمر ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وأميمة الشيخ رئيس لجنة الأمومة والطفولة بالروتاري، وأمل عادل رئيس الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى ممثلين عن مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والبيئة بالإسكندرية، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال دعم اللاجئين.



وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المصرية وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية اللاجئين من مختلف الجنسيات والمشاركة والتعاون مع كافة الجهات لرفع الوعي بشؤونهم والخدمات المقدمة لهم، كما أنه استعرض خلال الفعاليات أهمية وضع إطار قانوني ضمن خطة استراتيجية لضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مديرية العمل من توفير فرص عمل وتدريب مهني وغيرها من الخدمات. كما قام أمير كمال مدير برنامج اللاجئين بكاريتاس مصر، بعرض نتائج الورش الـ 6 السابقة، والتي تناولت أبرز التحديات التي يواجهها الوافدين، وأيضًا الفرص المتاحة لهم على الأراضي المصرية، وذلك بهدف تمكينهم لبناء مستقبلهم وتعزيز دورهم في الدول المضيفة، في إطار تحقيق الاستفادة الجماعية. وتم تقديم الشكر لكل الفرق التي شاركت معهم لإنجاح البرنامج، وذلك لسرعة الاستجابة وعدم التواني في تقديم كافة الخدمات سواء العلاجية أو الوقائية بالإضافة إلى التثقيف الصحي. وأكدت الدكتورة مها حسيب مدير إدارة الثقافة الصحية على أن كل فرد غير مصري على أرض مصر هو ضيف ويمكنه الحصول على الخدمات المتاحة في الدولة، ويَسْري ذلك على إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية في الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات الحكومية حيث ترحب مصر بضيوفها متى احتاجوا إلى خدماتها.



وأضاف وكيل المديرية، أن الفعاليات تضمنت أيضًا كلمة قدمها هاني موريس مدير مكتب كاريتاس مصر بالإسكندرية، حيث سلط الضوء على أهمية التنمية المستدامة وضرورة النقاش المستمر بين مختلف الجهات ووضع مشاريع للتحسين المستمر في هذا المجال. وأكد على أن اليوم يعتبر خطوة البداية والتحضير لإنجازات أكبر قادمة في مجال رعاية الوافدين رغم كل التحديات التي تواجههم. وفي ختام ورشة العمل جرى الاتفاق على عدة توصيات منها: إعادة تعريف الفرق بين اللاجئ والأجنبي، ووضع استراتيجية مستدامة للتعامل مع اللاجئين على أرض مصر، وتنظيم لجنة تنسيقية تضم جميع الأطراف المشاركة لتيسير التعامل مع الوافدين في المناحي المختلفة والذين يمثلوا حوالي 9 مليون لاجئ.