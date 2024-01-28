الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأعلي للشئون الإسلامية": الترجمة هي لغة التواصل بين جميع الشعوب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 قال الشيخ نورالدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الاعلي للشئون الإسلامية، إن الترجمة هي لغة التواصل بين الشعوب وبين الناس جميعا، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما كبيرا بالترجمة وتجعلها على قائمة أولوياتها خلال الفترة الراهنة.


وأضاف قناوي في تصريح صحفي على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الرابع " نحن نحاول اقتحام مجال الترجمة نظرا لأن هذا المجال اقتحمته الكثير من الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الأفكار الخاطئة عن الاسلام لتشوية صورته، لذلك نعمل على تصحيح المفاهيم ونشر الحقائق ونشر الفكر الوسطي المستنير وتبصير الجميع بهذا الدين العظيم الذي يدعو إلى الإخاء الإنساني والتواصل الحضاري".


وأوضح أن وزارة الأوقاف، تشارك وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في إصدار سلسلة " رؤية للفكر المستنير"، الذي صدر منه 200 مؤلف حتي الآن، والتي تتناول مجال تصحيح الفكرونشر القيم الوسطية للإسلام الحنيف والعمل على الحفاظ على الاوطان، وبناء الدول وترك العنف والتطرف والهدم والحروب.

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وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تقوم بترجمة خطبة الجمعة الأسبوعية بعدة لغات مختلفة ما يقرب من 19 لغة، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تولي اهتماما بترجمة معاني القرآن الكريم.


وعن أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، أكد الشيخ نور الدين قناوي إن هناك الكثير من الإصدارات الحديثة منها نساء على عرش مصر، وفلسفة الحرب والسلم والحكم في الاسلام، والعقل والنص، والجاهلية والصحوة وغيرهم من الإصدارات الأخري.

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رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الشيخ نور الدين قناوي الشعوب معرض القاهره الدولي للكتاب نشر الفكر الوسطي المستنير

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