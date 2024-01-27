"الأوقاف" تنظم مسابقة للمعلومات الدينية في جناح الأطفال بمعرض الكتاب (فيديو)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 إضافةً مميزة من جانب وزارة الأوقاف المصرية، حيث قامت بإطلاق مسابقة للمعلومات الدينية والعامة في جناح الأطفال.

وأدارت الدكتورة هدى حميد، المسؤولة عن ملف الأطفال في وزارة الأوقاف، حيث تهدف المسابقة إلى تشجيع الأطفال على المشاركة والاستمتاع بفعاليات المعرض واثراء معلوماتهم الدينية والعامة وتنشيط العقل.

وتنوعت فعاليات الوزارة في المعرض الحالي، حيث شملت إصدارات متنوعة مخصصة خصيصًا للأطفال كما تم تكريم الفائزين بالمسابقة من خلال توزيع جوائز مميزة، وتم توجيه أسئلة متنوعة للأطفال بمستويات مختلفة، مما أتاح لأولياء الأمور مساعدة أطفالهم في الإجابة.

كما تم توزيع جوائز على الاسئلة حيث طرحتها الدكتورة هدى على الاطفال بمستويات مختلفة وكذلك أيضا أسئلة متقدمة المستوى ويسمح لأولياء الأمور مساعد أطفالهم في الأجابة عليها ومن بين الهدايا توزيع الاصدارات بتوقيع كتابها على الاطفال والتقاط صورة جماعية تامة نشرها في مجلة الفردوس الخاصة بالأطفال والتابعة للوزارة.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.