السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعلم فلسطين.. أطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب يدعمون أهالي غزة (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تجلّت عددٌ من المشاهد في اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، لدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي غزة في حربهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، وظهر ذلك من خلال تنوع المظاهر المعبرة، وكانت مشاركة الأطفال واحدة من أبرز لحظات اليوم.

علم فلسطين 

ورصدت عدسة "الدستور" لقطات متنوعة للأطفال في هذه الدورة من المعرض، حيث رسم بعضهم علم فلسطين على وجوههم، وشارك آخرون في ورشة الرسم التي نُظمت في جناح الأطفال، حيث رسموا لوحات تحمل رموز فلسطين.

بينما اختار أحد الأطفال حمل العلم والتجول به بين أروقة المعرض، في حين اتسمت معروضات هذا العام بتنوعها، وشهد جناح الأطفال العديد من الإصدارات والأعمال التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية، مما دفع الكثيرين إلى شراء نسخ منها كتعبير عن تضامنهم ودعمهم للقضية.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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