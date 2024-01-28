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مصر

أمين "البحوث الإسلامية": إسهامات الفارابي يكشف الدور الأكبر في تشييد الحضارة الإسلامية

الدكتور نظيرعياد
الدكتور نظيرعياد

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظيرعياد، أن كتاب مؤتمر إسهامات الفارابي يكشف عن الدورالأكبر في تشييد الحضارة الإسلامية، جاء ذلك خلال مشاركة عياد، اليوم الأحد، في فعاليات تدشين كتاب مؤتمر إسهامات الفارابي – المعلم الثاني – في إثراء الحضارة الإنسانية ، والذي عقده مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة؛ وذلك ضمن ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

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وقال الأمين العام إن هذا المؤتمر جاء ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي تابع من اللحظة الأولى هذا المؤتمر بموضوعاته ومحاوره وقضاياه؛ نظرا لعنايته بالتراث الذي ينبغي أن يقدم في صورة مُثلى، تجمع بين المحافظة على تراث الأوائل والاستفادة منه وفق معطيات العصر وآليات الزمن.
وأضاف عياد أن هذا العمل يكشف عن نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات على اختلاف توجهاتها سواء كانت علمية أو دينية أو دعوية أو دبلوماسية سياسية، كما أن هذا الموضوع يتعلق بواجب وهو الاعتراف بالفضل للآخرين الذين أسهموا بشكل كبير في دروب الحياة العلمية والفكرية وكان لهم الدور الأكبر في تشييد صرح الحضارة الإسلامية، وفريضة لأن النظر لمن كانوا سببا في تقدمنا والاعتراف بالفضل لهم فريضة.

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وأوضح أن هذا الكتاب يحوي جملة من القضايا التي نوقشت من خلال الأبحاث المعروضة بالمؤتمر والتي تعمل على تقويم الإعوجاج وتصويب الخطأ ورد الاتهامات الجائرة التي وجهت لهذا الفيلسوف المسلم، والتي لا تصمد أمام النقد الموضوعي والتناول العلمي، مؤكدا أن الفلسفة تعتبر هي الأم للعلوم والمعارف الإنسانية، حيث بدا ذلك واضحًا في هذه الشخصية بما تركته وأبدعته.

 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إسهامات الفارابي الحضارة الإسلامية إثراء الحضارة الإنسانية مجمع البحوث الإسلامية

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