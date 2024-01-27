تزامنًا مع سقوط الأمطار.. نصائح هامة للقيادة بأمان

تعد القيادة تحت الأمطار تحديًا يتطلب اهتمامًا خاصًا ومهارات فائقة لضمان سلامة الركاب والمستخدمين على الطرق، ويشكل تأثير المطر على حالة الطريق ورؤية السائق تحديات فريدة، ولذا فإن فهم الإجراءات الصحيحة يصبح أمرًا حيويًا.

في هذا السياق، يلقي موقع "الدستور" نظرة على مجموعة من النصائح الهامة والتوجيهات التي تعزز القيادة بأمان وبكفاءة خلال فصل الشتاء.

إليك النصائح

فحص السيارة والإطارات:

قبل بدء الرحلة، تأكد من أن السيارة في حالة جيدة وجاهزة للتحمل. فحص الإطارات للتأكد من اتساق الضغط وتوفر الثقوب يلعب دوراً حاسماً في السيطرة على الطريق الرطب.

استخدام مصابيح السيارة بشكل صحيح:

تأكد من تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية لضمان رؤية جيدة وظهور السيارة بشكل واضح للآخرين. استخدم وضع الأضواء الضبابية في حالة الرؤية السيئة.

المسافة الآمنة والسرعة المناسبة:

يجب على السائق الحفاظ على مسافة كافية بين سيارته والسيارات الأخرى لتفادي المواقف الطارئة، كما يمكن للسائق تقليل من السرعة لتعزيز السيطرة والاستجابة الفورية.

تجنب الفرامل الحادة:

قلل من استخدام الفرامل الحادة، واستخدمها بلطف وتدريجياً لتفادي فقدان السيطرة نتيجة للانزلاق.

تجنب الطرق المغمورة بالمياه:

تجنب قيادة السيارة عبر الطرق المغمورة بالمياه، حيث يمكن أن تكون عمق المياه غير معروف وتشكل خطراً على السيارة.

استخدام المرايا بشكل صحيح:

تحقق من نظافة المرايا الجانبية والخلفية واستخدمها بشكل فعّال لتحسين الرؤية وتفادي الحوادث.

تفادي التجاوز الزائد:

قلل من التجاوز عند القيادة تحت المطر، وكن حذراً لتجنب مواقف الانزلاق والاصطدام.

تحديث مهارات القيادة:

إذا كنت لا تشعر بالراحة في القيادة تحت المطر، فالمشاركة في دورات تدريب القيادة تحت ظروف الطرق الرطبة قد تكون مفيدة.

ومع اتباع هذه النصائح، يمكنك تعزيز سلامتك وسلامة الآخرين أثناء القيادة تحت المطر.