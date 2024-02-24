السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار حالة الطقس المتوقعة في مصر غدا الأحد وحتى نهاية الأسبوع

أمطار
أمطار

تشير التوقعات الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين يكون الجو دافئًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

آخر أخبار حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا 

وفيما يتعلق بالظروف الجوية الإضافية، يُتوقع وجود شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة من البلاد، مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. يُتوقع أن تكون هذه الشبورة حاضرة في الفترة من الساعة 4 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا تقريبًا، وقد تصل إلى حد الضباب في بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

كما يُتوقع نشاطًا في سرعة الرياح، خاصة على مناطق جنوب سيناء، حيث قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يُنصح باتخاذ الحيطة والحذر على الطرق السريعة في ظل وجود تأثيرات الشبورة الكثيفة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة 

يتوقع حدوث عدة ظواهر جوية خلال الأيام المقبلة لعل من أبرزها:

شبورة مائية

 من المتوقع حدوث شبورة مائية صباحًا في الفترة من الساعة 4 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا، خاصةً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، يمكن أن تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا وتؤثر على الرؤية.

أمطار خفيفة

 هناك احتمالية لتساقط أمطار خفيفة، خاصةً على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

نشاط في سرعة الرياح

يُتوقع نشاط في سرعة الرياح على فترات متقطعة، خاصةً في مناطق معينة مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتشير أخبار الطقس خلال الأيام المقبلة إلى أنه سيكون هناك استمرار للظروف الجوية الرطبة مع فرصة لشبورة مائية صباحية، وأمطار خفيفة، ونشاط في سرعة الرياح على فترات، كما يُنصح بمتابعة تحديثات الطقس للتحضير لهذه الظروف المتغيرة.

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