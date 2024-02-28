الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شبكة الطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية تكشف حالة الطقس

طقس
طقس

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، عن حالة الطقس اليوم.

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية خلال بيان لها: “من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا”.

وأضافت الشبكة الوطنية: “تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية”.

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