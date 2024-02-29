الخميس 29 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

ماذا قال الجمهور عن ملابس كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين؟

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

تصدر النجم كريم عبدالعزيز تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في بوستر مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

ملابس كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين

ظهر الفنان كريم عبدالعزيز، بشكل مميز ومختلف عن باقي أعماله الفنية السابقة، مما جعل الجمهور يتشوق لمشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين، الذي يقدم شخصية حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والذي أسس "الحشاشين" ويعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

كان لظهور الفنان كريم عبدالعزيز، في بوستر مسلسل الحشاشين، حضور مميز بسبب ملابسه التي ارتداها لتقديم دور “حسن الصباح” في مسلسل الحشاشين، المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ماذا قال الجمهور عن ملابس كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين؟

بالرغم من الكاريزما التي تعود عليها جماهير كريم عبدالعزيز في معظم أعماله إلا أنه استطاع لفت انتباه الجماهير بملابسه التي ظهر بها في بوستر الحشاشين، حيث ظهر بارتداءه العبائة الطويلة ولفة الرأس الشهيرة.

ماذا قال الجمهور عن ملابس كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين؟
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قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. تاريخ طويل للنجم كريم عبد العزيز من النجاحات

ماذا قال الجمهور عن ملابس كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين؟

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية، والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل "الحشاشين" النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض أول حلقة من مسلسل الحشاشين

موعد شهر رمضان 2024 

 في بيان صادر عن معهد البحوث الفلكية، أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجري سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024 وسيكون ذلك يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

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