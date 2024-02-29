الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبرزها الحشاشين.. ضخامة الانتاج تظهر في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يمتلأ رمضان 2024 بالعديد من المسلسلات ذات الإنتاج الضخم، والتي ظهرت من خلال البروموهات التي أعلنت عنها شركات الإنتاج، واتضح من خلالها الاعتماد على الإنتاج الضخم من حيث مواقع التصوير وغيره.

ومن بين تلك المسلسلات: جودر، والحشاشين، الأول بطولة النجم ياسر جلال يحاكي فيها مسلسل ألف ليلة وليلة، والثاني للنجم كريم عبدالعزيز، ومن المقرر عرض المسلسلين على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز ينتهى من مسلسل الحشاشين فى هذا التوقيت

مسلسل الحشاشين

يعتبر مسلسل الحشاشين هو الأضخم من حيث الإنتاج على مستوى مسلسلات رمضان 2024، ومن خلال البرومو يظهر حجم الإنتاج الضخم الذي وضعته الشركة المتحدة، عبر بناء قلاع وقصور ومدن ضخمة في مصر من أجل خروج العمل بالشكل الذي يليق به، خاصة لما يناقشه من فترة تاريخية صعبة.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجسد النجم كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، ومعه فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل جودر

ويعود مسلسل جودر للدراما التاريخية والأسطورية، حيث ظهر من خلال البرومو ضخامة الإنتاج بالاهتمام بملابس النجوم والأزياء والديكور، ويظهر النجم ياسر جلال بشخصيتين إحداهما شهريار الأسطورية المعروفة، إلى جانب عناصر الجرافيك والخدع البصرية الخاصة بالمعارك.

أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنان ياسر جلال، الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، ومحمد الدمراوي، المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

وأعلنت شبكة قنوات ON وON drama عن عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة عن عرض العمل خلال موسم رمضان 2024 وذلك في النصف الأول من شهر رمضان  2024 حيث يتكون مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال من 15 حلقة فقط.

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