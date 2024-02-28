قبل مسلسل الحشاشين.. تعرف على أبرز أعمال الفنان نضال الشافعي

يُشارك الفنان نضال الشافعي في الموسم الرمضاني 2024، بأجدد أعماله مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك الشافعي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مروّجًا لشخصيته ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، المقرر انطلاقه في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل الحشاشين 2024

يعدّ نضال الشافعي أحد أبرز الفنانين تميّزًا في أداء الأدوار المُختلفة وتتمتّع شخصيته الفنية بأشكال متعددة، وله العديد من الأعمال التي سطّرت نجوميته في وقت قياسي.

وتأتي مشاركة الشافعي في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، بجانب مجموعة أخرى من النجوم الكبار، إذ يُسابق ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

أبرز أعمال الفنان نضال الشافعي

الأفلام

2005: ملاكي إسكندرية

2007: الجزيرة

2009: بوبوس

2009: بدل فاقد

2009: إبراهيم الأبيض

2010: الطريق الدائري

2010: الديلر

2010: الثلاثة يشتغلونها

2011: يا انا يا هوه

2013: جرسونيرة

2014: الجزيرة 2

2017: عمر الأزرق

2019: ضغط عالي

2020: زنزانة 7

2020: خان تيولا

2021: الورشة

المسلسلات

1998: امرأة من زمن الحب

1999: نسر الشرق (ج1)

2000: نسر الشرق (ج2)

2006: تامر وشوقية (ج1)

2006: لحظات حرجة

2007: تامر وشوقية (ج2)

2008: تامر وشوقية (ج3)

2009: حكايات وبنعيشها

2009: حرمت يا بابا

2009: تامر وشوقية (ج4)

2010: لحظات حرجة (ج2)

2010: عايزة أتجوز

2010: شاهد إثبات

2010: سنوات الحب والملح

2012: لحظات حرجة (ج3)

2012: فيرتيجو

2012: فرقة ناجي عطا الله

2012: الهلالي سلالم

2013: الشك

2014: دلع بنات

2015: لما تامر ساب شوقية

2015: شطرنج (ج1، ج2)

2015:الوسواس

2016: شطرنج (ج3)

2017: الجماعة 2

2019: قيد عائلي

2020: خط ساخن

2020: في يوم وليلة

2021: الإختيار 2

2021: هجمة مرتدة

2021: ورا كل باب ج 2

2022: دائما عامر

2022: ملف سري

المسلسلات الإذاعية

2008: مجنون ليلى

2009: من قتل تامر وزة

2014: المستخبي

2018: لست وحدك

المسرحيات