الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل مسلسل الحشاشين.. تعرف على أبرز أعمال الفنان نضال الشافعي

الفنان نضال الشافعي
الفنان نضال الشافعي

يُشارك الفنان نضال الشافعي في الموسم الرمضاني 2024، بأجدد أعماله مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشارك الشافعي متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مروّجًا لشخصيته ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، المقرر انطلاقه في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024 .. مسلسل الحشاشين 2024

يعدّ نضال الشافعي أحد أبرز الفنانين تميّزًا في أداء الأدوار المُختلفة وتتمتّع شخصيته الفنية بأشكال متعددة، وله العديد من الأعمال التي سطّرت نجوميته في وقت قياسي.

وتأتي مشاركة الشافعي في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، بجانب مجموعة أخرى من النجوم الكبار، إذ يُسابق ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

أبرز أعمال الفنان نضال الشافعي

الأفلام

 

  • 2005: ملاكي إسكندرية
  • 2007: الجزيرة
  • 2009: بوبوس
  • 2009: بدل فاقد
  • 2009: إبراهيم الأبيض
  • 2010: الطريق الدائري
  • 2010: الديلر
  • 2010: الثلاثة يشتغلونها
  • 2011: يا انا يا هوه
  • 2013: جرسونيرة
  • 2014: الجزيرة 2
  • 2017: عمر الأزرق
  • 2019: ضغط عالي
  • 2020: زنزانة 7
  • 2020: خان تيولا
  • 2021: الورشة

المسلسلات

  • 1998: امرأة من زمن الحب
  • 1999: نسر الشرق (ج1)
  • 2000: نسر الشرق (ج2)
  • 2006: تامر وشوقية (ج1)
  • 2006: لحظات حرجة
  • 2007: تامر وشوقية (ج2)
  • 2008: تامر وشوقية (ج3)
  • 2009: حكايات وبنعيشها
  • 2009: حرمت يا بابا
  • 2009: تامر وشوقية (ج4)
  • 2010: لحظات حرجة (ج2)
  • 2010: عايزة أتجوز
  • 2010: شاهد إثبات
  • 2010: سنوات الحب والملح
  • 2012: لحظات حرجة (ج3)
  • 2012: فيرتيجو
  • 2012: فرقة ناجي عطا الله
  • 2012: الهلالي سلالم
  • 2013: الشك
  • 2014: دلع بنات
  • 2015: لما تامر ساب شوقية
  • 2015: شطرنج (ج1، ج2)
  • 2015:الوسواس
  • 2016: شطرنج (ج3)
  • 2017: الجماعة 2
  • 2019: قيد عائلي
  • 2020: خط ساخن
  • 2020: في يوم وليلة
  • 2021: الإختيار 2
  • 2021: هجمة مرتدة
  • 2021: ورا كل باب ج 2
  • 2022: دائما عامر
  • 2022: ملف سري
  • المسلسلات الإذاعية
  • 2008: مجنون ليلى
  • 2009: من قتل تامر وزة
  • 2014: المستخبي
  • 2018: لست وحدك

المسرحيات

  • «محاكمة غانم سعيد» على خشبة مسرح الدولة
  • «المجند 311» على خشبة مسرح الدولة
  • «مسافر ليل» على خشبة مسرح الدولة
  • 2019: الملك لير
txt

قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. تاريخ طويل للنجم كريم عبد العزيز من النجاحات

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

انخفاض أسعار الحديد عقب وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بحضور قائد الأهلى.. مؤتمر صحفى لـ"كولر" قبل مواجهة يانج أفريكانز

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية