خامات من تركيا وإيطاليا وكازاخستان.. أزياء "الحشاشين" تبهر الجماهير

ضجة شديدة أحدثها برومو مسلسل الحشاشين، بعدما تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، فهو بطولة النجم كريم عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان 2024.

وكانت الضجة نتيجة الصورة التي ظهرت بها نجمات المسلسل، وفخامة الأزياء وقصات الشعر الخاصة، إذ يعتبر مسلسل الحشاشين أحد أكبر الأعمال الدرامية من حيث الإنتاج لكونه مسلسلا تاريخيا.

كيف صنعت ملابس الحشاشين؟

عبر خامات من تركيا وإيطاليا وكازاخستان، تم تصنيع أزياء نجمات المسلسل وتصميماتها من أجل ظهورها بأعلى جودة ممكنة، كما تمت مراعاة تطور الأحداث والتحولات الخاصة للشخصيات لا سيما حسن الصباح.

وأعلن صناع المسلسل أن الملابس كانت من الألويات للاهتمام بالشخصيات والتحولات التي تمر بها، لا سيما شخصية حسن الصباح الذي عاش في مصر قبل أن ينتقل إلى قلعة ألموت بجوار السلاجقة وأصفهان.

قصة الحشاشين

تدور الأحداث حول فرقة الحشاشين التي ظهرت في التاريخ الإسلامي، ويجسد يجسد النجم كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح، ويظهر في دور شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات وتتصاعد الأحداث خلال المسلسل في موسم دراما رمضان 2024 المقبل.

أبطال الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبوباشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.