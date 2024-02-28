رمضان 2024.. كيف تناولت المؤلفات المصرية تطرف الحشاشين؟

يعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024 الملحمة الدرامية مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز الذي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، ويناقش مسلسل الحشاشين طائفة الحشاشون وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية اشتهرت بالاغتيالات وقلعة الموت وكان الفدائيون مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية واللسانيات والاستراتيجيات والقتل.

وهناك العديد من المؤلفات التي تناولت الحديث عن تطرف طائفة الحشاشين والتي نعرضها في التقرير التالي.

الحشاشين في المؤلفات الأدبية

رواية سمرقند:

نشرت رواية سمرقند لـ"أمين معلوف" 1988، وتتحدث الرواية عن شخصية الشاعر عمر الخيام وهو صديق مقرب لشخصية حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين وفي الرواية يصل حسن الصباح لبلاط السلجوقي ليصبح مقرب للسلطان السلجوقي في أصفهان.

رواية ألموت :

ونشرت رواية ألموت لـ"فلاديمير بارتول" عام 1938، وهي تتحدث عن شخصية حسن الصباح وتدور القصة حول الشخصية الخيالية "ابن طاهر" وهو الذى انضم إلى فدائيى ألموت حسب رغبة أهله، وتلقى خلال ذلك التدريبات اللازمة، حتى حان الوقت لتنفيذ عملية الاغتيال الأولى وكانت ضد الوزير السلجوقى نظام الملك.

رواية قيامة الحشاشين

تأتي رواية قيامة الحشاشين للكاتب هادي التيمومي، والتي تتحدث عن تاريخ فرقة طائفية نسجت حولها حكايات لم تخل فى بعض الأحيان من الأسطرة، ولاسيما شخصية مؤسسها حسن الصباح المعتصم بقلعة "ألموت"، الرواية تعلن قيامة الحشاشين وتستعيد أزمنةَ الحروب الطائفية وتغوص بعين الفن بعيدًا فتعيد رتق فصول من تاريخ يمتد ألف عام.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

قصة مسلسل الحشاشين

ويناقش المسلسل كيف انفصلت طائفة الحشاشين عن العبيديين الفاطميين أواخر القرن الخامس هجري بالحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران وأسس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزًا لنشر دعوته.