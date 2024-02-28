الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مرعبة ولا يمكن الوصول إليها.. ما أسرار قلعة الموت في مسلسل الحشاشين؟

قلعة الموت
قلعة الموت

منذ الإعلان عن طرح مسلسل "الحشاشين" 2024 للمؤلف عبدالرحيم كمال، وعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 وقد أثارت قصة العمل دهشة الكثيرين، وبمجرد إعلان الشركة المتحدة المنتجة للعمل، للبرومو التشويقي للمسلسل، تزيد البحث عن مسلسل "الحشاشين" وقصته المثيرة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز ملامح شخصية المسلسل "حسن الصباح"، وهو زعيم "الحشاشين" ويؤدي دوره الفنان كريم عبد العزيز.. وما أسرار قلعة الموت التي نشأ فيها طائفة "الحشاشين".

 

مَن هو زعيم الحشاشين حسن الصباح؟

هو زعيم طائفة الحشاشين الذي استولى على قلعة الموت في بلاد فارس، وشن هجماته على السلاجقة، واشتهر بخطره الداهم الذي استمر على المناطق المحيطة.

و“الحشاشين” هو مسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، وبمعالجة درامية، سيتمكن المشاهدين في شهر رمضان من متابعة ومعرفة قصة أخطر جماعة دموية عبر التاريخ، أرهبت العالم.

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أسرار قلعة الموت في مسلسل الحشاشين؟

 

اتخذ حسن الصباح، وجماعته، من قلعة الموت، مقرًا لهم باعتبارها حصن مقام فوق قمة صخرة عالية في قلب جبال ألبرز، ومن هذه القلعة شنت الجماعة حملاتها الإرهابية ضد السلاجقة على مدار قرنين من الزمان  وينسب له تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية، ولم يكن كل هم حسن الصباح هو نشر دعوته وكسب الأنصار فقط، بل أيضًا للعثور على مكان مناسب يحميه من مطاردة السلاجقة.

وهمّ الصباح في تأسيس ونشر أفكاره، ولم يجد أفضل من قلعة أَلمُوت المنيعة، وبنيت بطريقة أن لا يكون لها إلا طريق واحد يصل إليها ويلف على المنحدر ذو الصخور والتموجات الخطرة، لذا لم يكن أحدًا يستطيع الوصول إليه.

وبنيت القلعة نحو عام 840 وعلى ارتفاع 2،100 متر، وكان حسن الصباح، مؤسس قلعة الموت، ولم يغادرها طيلة 35 عامًا حتى وفاته. 

ما هى طائفة الحشاشين؟

 

هى طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، عرفت بأنها قلعة الموت، واشتهر الفدائيون بها بأنهم مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية والقتال.

أبطال مسلسل الحشاشين

 

يضم "الحشاشين" نخبة من الفنانين والفنانات، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

 

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