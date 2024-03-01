قبل حلوله.. إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم

يستعد المسلمين من كل مكان لحلول شهر رمضان المعظم، لذلك يبحث الكثيرون عن إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، استعدادًا للشهر الكريم.

يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، وموعد عيد الفطر 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

فضل شهر رمضان

في شهر رمضان المعظم، تتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتُجاب الدعوات، ما يجعل رمضان فرصة للتغيير من حال إلى حال، إنه نفحة إيمانية تأتي على المسلم، وربما لا تعود في العام القادم.

موعد شهر رمضان 2024

من المقرر أن ينطلق أول أيام شهر رمضان المبارك في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفق الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

الإثنين 1 رمضان 1445/2024

آذان المغرب الساعة 6:01

الثلاثاء 2 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الأحد 14 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:09

الإثنين 15 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:10

الأربعاء 17 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:12

السبت 20 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الأحد 21 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:13

الإثنين 22 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الأربعاء 24 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:17

الأحد 28 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:18

الإثنين 29 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445/2024

آذان المغرب 6:19

إمساكية شهر رمضان 2024

أعلن المعهد القومي، أن شهر رمضان 2024 هذا العام سيكون كاملا، ليكون ثلاثين يومًا، إذ يبدأ في يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل.

قبل حلوله.. امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

موعد عيد الفطر 2024

أكدت كافة الحسابات الفليكية التي قام بها خبراء مركز أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الفطر 2024 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 ويستمر لمدة 3 أيام، حيث ينتهي يوم يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 وفقا لكافة الحسابات الفلكية.