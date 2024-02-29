الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بعد أيام قليلة.. إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024

إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن إمساكية شهر رمضان الكريم والتفاصيل كاملة عن إمساكية شهر رمضان الكريم وذلك لمعرفة مواعيد الصلاة الخمس خلال شهر رمضان الكريم معرفة مواعيد اذان الفجر والمغرب.
 

‏استعد المسلمين حول الوطن العربي   لشهر رمضان الكريم مما يجعلهم يبحثون عن كافة الأمور المتعلقة بشهر رمضان سواء إمساكية رمضان أو موعد حلول شهر رمضان أو موعد انتهاء شهر رمضان وما هي أبرز الأجازات خلال شهر رمضان.

 

 ونوضح في السطور التالية التفاصيل كاملة عن إمساكية شهر رمضان الكريم لتوفير كافة المعلومات والتفاصيل عن إمساكية شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.
 

‏كما يتساءل أغلب المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم لعام ٢٠٢٤، فأغلب المواطنين يتساءلون لكي يعلموا حتى ساعات الصيام وموعد آذان الفجر وموعد آذان المغرب، فتصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الأول من شهر رمضان لما يقرب من 13 ساعة حيث يكون موعد آذان الفجر الساعة 4:45 ويكون موعد آذان المغرب 6:01 
 

موعد شهر رمضان الكريم 2024

من المقرر أن ينطلق أول أيام شهر رمضان المبارك في يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفق الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

 

عدد أيام شهر رمضان المبارك 2024

أعلن المعهد القومي، أن شهر رمضان 2024 هذا العام سيكون كاملا، ليكون ثلاثين يومًا، إذ يبدأ في يوم الاثنين الموافق 11 مارس، وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل.
 

اما عن موعد عيد الفطر المبارك، فيحل عيد الفطار المبارك لعام ٢٠٢٤ وفقا للبحوث الفلكية يوم ١٠ ابريل لعام ٢٠٢٤، وبذلك يكون شهر رمضان الكريم لعام ٢٠٢٤، جاء ٣٠ يوم كاملا.  

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