موعد شهر رمضان 2024| آيات وأحاديث عن فضل رمضان الكريم

يرغب الكثير من المسلمين في الاطلاع على آيات وأحاديث عن شهر رمضان، لذا تصدر سؤال "آيات وأحاديث عن شهر رمضان" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لكي يتمكنوا من مجاهدة أنفسهم على الطاعة، من خلال التشجيع والتحفيز لنيل ثواب الصائمين والقائمين والقارئين لكتاب الله في شهر رمضان.

ففي هذا الشهر، تتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتُجاب الدعوات، مما يجعل رمضان فرصة للتغيير من حال إلى حال، إنه نفحة إيمانية تأتي على المسلم، وربما لا تعود في العام القادم.

موعد شهر رمضان 2024

في بيان صادر عن معهد البحوث الفلكية، أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجري سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024 وسيكون ذلك يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

آيات وأحاديث عن شهر رمضان

نقدم لكم آيات وأحاديث عن شهر رمضان المبارك، في إطار حرص الدستور على تقديم جميع الأخبار للقراء.

آيات عن فضل شهر رمضان

تم ذكر فضل شهر رمضان في القرآن الكريم في العديد من المواضع، حيث أوضح الله سبحانه وتعالى أن شهر رمضان هو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفي سورة البقرة ذُكرت آيات تحدثت عن فرض الصيام ورخصة الإفطار في رمضان وبيان وقت الصوم.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)﴾.

آية فرض الصيام

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. "سورة البقرة: 183"

رخصة الإفطار في رمضان

قال تعالى ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَ ٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. "سورة البقرة: 184"

بيان وقت الصوم

قال تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ). "سورة البقرة: 187"

فضل ليلة القدر

وذلك في سورة القدر، حيث قال-تعالى-: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ). "سورة القدر: 1-5"

أحاديث عن فضل شهر رمضان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة» (رواه الترمذي وصححه الألباني).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم» (رواه النسائي وصححه الألباني).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر» (رواه البخاري ومسلم).