أيمن الرقب: أهل غزة يترقبون الإعلان عن هدنة قبل شهر رمضان

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن أهل غزة يترقبون الإعلان عن هدنة إنسانية قبل شهر رمضان؛ من أجل تضميد الجراح والاطمئنان على المفقودين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف مفقود.

وأضاف "الرقب" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن غزة ما زالت تحت القصف، مشيرًا إلى أن غزة تعاني من العدوان على مدار أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى أن القتل أصبح في مناطق مختلفة في قطاع غزة سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب وحتى رفح الفلسطينية لم تسلم من القصف.

وتابع: "الإعلان عن هدنة إنسانية قبل شهر رمضان يمثل بارقة أمل لأهالي قطاع غزة؛ للاطمئنان على ما تبقى من بيوتهم وتوفير الغذاء اللازم".

أيمن الرقب: بعض المغرضين يحاولون المزايدة على الدور المصري بشأن غزة

كما أشار إلى أن بعض المغرضين يحاولون الحديث عن الأكاذيب؛ للمزايدة على الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن معبر رفح على صعيد المساعدات لم يغلق بشكل أو بآخر منذ اليوم الأول من الحرب.

وأكد أن مصر لها موقف واضح جدًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبذلت جهدًا كبيرًا حتى على الصعيد الدبلوماسي، مشيرًا إلى أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة عندما أصرت على عدم مغادرة الرعايا الأجانب قطاع غزة إلا بدخول المساعدات وبالفعل حدث ذلك.