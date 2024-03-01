الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| "فيفا" يوافق على سداد غرامة كهربا.. و"التموين" تبدأ صرف مقررات مارس

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

شوبير: فيفا وافق على سداد غرامة كهربا لـ "الزمالك" بالجنيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك بالجنيه المصري.

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الاتحاد الأوروبى "قلق" إزاء احتمال عملية إسرائيلية فى رفح

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "القلق الشديد" إزاء العملية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لوتي كنودسن، في كلمة بمدينة جنيف السويسرية، إن التكتل "قلق للغاية" بشأن العملية البرية الوشيكة في رفح.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع جديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت فور صفقة رأس الحكمة عند سعر 88 جنيها لتعود وترتفع، وسجلت اليوم الجمعة 92 جنيها، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024.

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الحكومة: تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف المحجوزة فى الجمارك

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن الصفقة سوف تسهم في ضبط سعر سوق الصرف.

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اليوم.. التموين تبدأ صرف مقررات شهر مارس

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر مارس اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

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شوبير كهربا الزمالك الاتحاد الأوروبي إسرائيل رفح قطاع غزة أسعار الفراخ التموين

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